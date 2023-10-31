نتابع حالة الطقس يوميا.. المترو يستعد لاستقبال الشتاء

تستعد وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ومرفق مترو الأنفاق للتقلبات الجوية خاصة مع تحذيرات الأرصاد بوجود سيول خلال الأيام المقبلة.

ويسلط “الدستور” الضوء على ما استعدادات شركة مترو الأنفاق لمواجهة الأمطار والسيول.

المترو: استعدادات قوية لاستقبال موسم الأمطار

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، إن هناك استعداد قوي من جانب شركة مترو الأنفاق لإدارة الخط الأول "حلوان – المرج" والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، وذلك لاستقبال موسم الأمطار.

وأوضح أنه يتم في الوقت الحالي متابعة الصيانة الدورية للخط الأول "حلوان – المرج" والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، للتأكد من كافة الأمور التقنية داخل الخطين استعدادًا لموسم الشتاء.

مترو الأنفاق: متابعة حالة الطقس يوميا خلال الشتاء

وأضاف "عبد الهادي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يتم متابعة حالة الأرصاد الجوية بشكل يومي من جانب غرفة الطوارئ التابعة لشركة مترو الأنفاق وذلك من أجل معرفة حالة الطقس والاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى ذلك يتم شفط مياه الأمطار فور سقوطها وذلك لسرعة التعامل مع الأمر وعدم التسبب في أي إزعاج للركاب أو تعطيل حركة سيرهم داخل محطات المترو، خاصة أن هناك عددًا من المحطات السطحية على الخط الأول "حلوان – المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب".



وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق إلى أنه في حال سقوط أمطار غزيرة يتم تقليل سرعة القطارات داخل المحطات السطحية في الخط الأول "حلوان – المرج"، وكذلك المحطات السطحية في الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب".