وزير النقل: تنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بمحور دمياط اللوجستى

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقديه بميناء دمياط البحري، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء. وفي بداية الجولة التقى وزير النقل برئيس هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها، حيث قدم اللواء بحري أ.ح/ أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضًا توضيحيًا تناول خلالة مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م.

وذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل الممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا– خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط– الميناء الجاف بدمياط الجديدة– ميناء دمياط، والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

ثم قام وزير النقل بتفقد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل، والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالميًا، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.

مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي



كما تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء، والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م، ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2"، والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة، مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر، وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.

وقد وجه وزير النقل، رئيس هيئة الميناء، وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء، على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضٍ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه، والتحديث المستمر لها، والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.

