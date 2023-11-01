مع تصدر الفنانة الفلسطينية إيناس السقا محركات الإنترنت العالمية وتريند موقع “جوجل ” خلال الساعات الماضية، كثر التساؤل عن من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟، وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن وفاة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، وذلك إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

بعد استشهادها في قصف غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟

وتزامنًا مع تصدر الفنانة الفلسطينية إيناس السقا التريند بعد استشهادها ونعي وزارة الثقافة الفلسطينية، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن الفلسطينية إيناس السقا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

بعد استشهادها في قصف غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟

بعد استشهادها في قصف غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، عن استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

بعد استشهادها في قصف غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟

ونشرت الثقافة الفلسطينية، “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية”.

معلومات عن الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

قدمت إيناس السقا العديد من الأعمال الفنية على المسرح وكانت من أوائل العاملات فيه ومن بين المسرحيات التي قدمتها كانت “الدب”، “في شي عم بيصير”.

ويعرف عن الفنانة الفلسطينية إيناس السقا أنها من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

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ومن ضمن آخر أخبار غزة اليوم، سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل اشتعال الاشتباكات البرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بينما لا تزال إسرائيل مترددة في تقديم كافة التفاصيل بشأن الغزو البري لغزة.