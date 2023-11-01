الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على مهام المستشفى الميدانى بسيناء.. وكيف استعد لاستقبال مصابى فلسطين؟

المستشفى الميدانى
المستشفى الميدانى

يستعد المستشفى الميداني المقام في شمال الشيخ زويد بشمال سيناء داخل الحدود المصرية، لاستقبال 81 مصابًا فلسطينيا من الحالات الأكثر خطورة، والمصابين جراء محاولات الاستهداف الغاشمة التي يشنها جنود الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

40 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وانتشرت أكثر من 40 سيارة إسعاف بالقرب من معبر رفح، فضلًا عن بدء نقل 81 شخصا من المصابين من الجانب الفلسطيني تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية، لتلقي العلاج اللازم.

مهام المستشفى الميدانى

فيما تم تجهيز المستشفى الميداني بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تتواجد الأطقم الطبية في كافة التخصصات، وتم توفير مخزون كاف من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما، ومن المقرر أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لاستقبال الحالات وفرزها والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتحويلها للمستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية.

رفع درجة الاستعداد في كافة مستشفيات شمال سيناء

فيما أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات محافظة شمال سيناء، موضحًا أن جميع المستشفيات بالمحافظة جاهزة لاستقبال المصابين والتعامل الفوري معهم، مضيفًا أن أولوية تحويل الحالات ستكون لمستشفى العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وفي حالة امتلائهم سيتم تحويل الحالات الأخرى إلى مستشفيات المحافظات المجاورة.

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جاهزية مستشفيات جامعة قناة السويس

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة؛ وذلك بالتزامن مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات الجامعية.

وأعلن "مندور" جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، لافتًا إلى الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة داخل المستشفي الجامعي.

خطة وزارة الصحة

فيما وضعت وزارة الصحة خطة طوارئ وتشمل الخطة تقديم الخدمات العلاجية، سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها.

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