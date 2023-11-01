مجمع الشفاء الطبى فى غزة: قد نعلن وفيات كبيرة خلال ساعات

قال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إنه قد يعلن وفيات كبيرة خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء الرئيسي، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وكان أكد الدكتور محمد أبوسليمة، مدير مستشفى الشفاء، بأن المستشفى استقبل يوم الأحد فقط 550 جريحًا، وحوالي 200 شهيد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادر على تقديم الدعم.

ونوه أبوسليمة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه يجب إدخال مستشفيات ميدانية للقطاع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع.