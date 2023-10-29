"القاهرة الإخبارية": قوة رد سريع تابعة للمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن هناك تقارير أمريكية تتحدث عن أن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

وقال المسئولون إن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس باتان، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها أواخر الأسبوع الماضي.

وقال أحد المسئولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث تحذر الولايات المتحدة مواطنيها مغادرة لبنان.