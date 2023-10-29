الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تل أبيب تحث روسيا على حماية الإسرائيليين وسط اضطرابات فى داغستان

اضطرابات في داغستان
اضطرابات في داغستان

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، حسين مشيك، أن إسرائيل تحث روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السلطات الروسية دعت إلى عدم الاستماع والتصريحات التي تحث على الفتنة، مؤكدًا أنه تم إغلاق مطار "محج قلعة" في داغستان، بالإضافة إلى مطارات أخرى في روسيا.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 50 إسرائيليا محاصرين في مطار محج قلعة، مؤكدًا أن الركاب لديهم الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وكان قد اقتحم مطار "محج قلعة" في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من إسرائيل.

إسرائيل روسيا داغستان مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية السلطات الروسية

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