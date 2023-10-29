مدعى الجنائية الدولية يستشهد بآيات من القرآن بشأن أوضاع غزة (فيديو)

استشهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بآيات من القرآن الكريم، أثناء حديثه عن أوضاع غزة، عقب زيارته معبر رفح، ورؤيته شاحنات المساعدات المتكدسة أمام المعبر والتي تعرقل إسرائيل دخولها إلى الجانب الفلسطيني.

وقال خان، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه ذكر في القرآن، أن من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعًا، مردفا: "لم يتحدث عن جنسية بعينها، وإنما من أجل إنسانية جميعًا، إسرائيل تقوم بانتهاك واضح، ليس أخلاقيا فقط، وإنما قانوني".

وأردف: "إسرائيل لديها جيش مدرب ومستشارون أقوياء ليتأكدوا، من أن الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني والعالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا القانون الدولي، وسيكون هناك رد على الانتهاك".

ولفت إلى أن مكتبه يجري تحقيقات بشكل مستقل حول الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة وتقديم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم.

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