المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: "غزة تشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا"

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته معبر رفح، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لأكثر من عامين يقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ويحاول الوصول لحلول على قدر الإمكان، مؤكدًا أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدًا بالنسبة لهم.

الصحة الفلسطينية تتهم الأونروا والمؤسسات الدولية بالتنصل من مسئولياتها: "ارتكبوا خطيئة"

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنه في اليوم الـ23 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتقى أكثر من 6 آلاف و120 شهيدًا، وخلّف القصف وضعًا إنسانيًا صعبًا، حيث أدى لنزوح أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في مراكز إيواء لا يصلهم الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية أو المعونات الإغاثية، ولفت إلى أن الاحتلال خلّف أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت خلال القصف الإسرائيلي المتواصل، وهدم كليًا أكثر من 32 ألف وحدة سكنية، واستشهد أكثر من 116 من الكوادر الطبية، و18 من فرق الإنقاذ، واستشهد 35 صحفيًا وصحفية.

واتهم ممثل الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، الأونروا بالتنصل من مسئولياتها، وكذلك المؤسسات الدولية الأخرى، التي استجابت لتهديدات الاحتلال، وأخلت أماكن عملها في شمال قطاع غزة.