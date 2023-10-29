الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تتهم الأونروا والمؤسسات الدولية بالتنصل من مسئولياتها: "ارتكبوا خطيئة"

الأونروا
الأونروا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أنه في اليوم الـ23 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتقى أكثر من 6 آلاف و120 شهيدًا، وخلف القصف وضعًا إنسانيًا صعبًا، حيث أدى لنزوح أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في مراكز إيواء لا يصلهم الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية أو المعونات الإغاثية. 

واتهم ممثل الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، الأونروا بالتنصل من مسئولياتها، وكذلك المؤسسات الدولية الأخرى، التي استجابت لتهديدات الاحتلال، وأخلت أماكن عملها في شمال قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت خلال القصف الإسرائيلي المتواصل

وأردف: "لا بد من استمرار عملها في كل مناطق القطاع، وإلا ما الضمانة بعدما استجابت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للاحتلال وتركت شمال غزة، إذا ما هددها الاحتلال، أن تترك الجنوب أيضًا، الأونروا ارتكبت خطيئة على المستوى الإنساني يجب أن تصلحها، وخطأ تاريخيًا يجب أن تتداركه سريعًا".

ولفت إلى أن الاحتلال خلف في اليوم الـ23 من العدوان، أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت خلال القصف الإسرائيلي المتواصل، وهدم كليًا أكثر من 32 ألف وحدة سكنية، واستشهد أكثر من 116 من الكوادر الطبية، و18 من فرق الإنقاذ، واستشهد 35 صحفيًا وصحفية.

غزة العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية العدوان القصف المتواصل استشهاد 35 صحفي وصحفية

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