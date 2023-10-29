إعلام إسرائيلى: سماع دوى انفجارات قرب حيفا ونهاريا

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام إسرائيلي، سماع دوي انفجارات قرب حيفا ونهاريا.

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبوشمسية، أفادت بوقوع اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال شمال شرق قطاع غزة، وقالت إن هناك استهدافًا متواصلًا لمركبات خاصة بقوات الاحتلال على الشريط الحدودي، بعد التوغل البري الذي بدأ قبل يومين.

من ناحية أخرى، أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة منى عوكل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي، ومدرسة الروم الذي يحتوي على 1500 نازح فلسطيني.

وأضافت عوكل أن الخبر الأساسي الذي يسيطر على الشارع الغزاوي هو التهديد بقصف مستشفى القدس، والذي يعتبر كارثة إنسانية إذا تم قصفه بالفعل.