مدعى المحكمة الجنائية الدولية: المساعدات التى أمام معبر رفح لا بد أن تدخل غزة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه رأى الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء، والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات التي أمام معبر رفح لا بد أن تدخل قطاع غزة.

على إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين

وطالب إسرائيل بأن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين، وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أنه على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر على المدنيين لا بد من الرد عليه في إطار القانون.