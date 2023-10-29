مدعى المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة ربما يشكل جريمة حرب

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة، ربما يشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل أن تعمل لإيصال المساعدات من الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين، وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية.

تحقيقات بشكل مستقل حول الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية

ولفت إلى أن مكتبه يجري تحقيقات بشكل مستقل حول الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة وتقديم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم.