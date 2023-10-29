الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: الأبرياء فى غزة يعيشون حربًا لا ذنب لهم فيها

غزة
غزة

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفي، أن الأبرياء في غزة يعانون ويعيشون حربًا لا ذنب لهم فيها.

ونوه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة، فنحن نقدم نفس الدعم لكل الأطفال أيًا كان دينهم أو جنسيتهم.

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