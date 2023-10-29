الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يطالب بإطلاق سراح فورى للمحتجزين الإسرائيليين

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإطلاق سراح فوري للمحتجزين الإسرائيليين، كما أعرب عن قلقه بشأن عدوان المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين في قطاع غزة.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الفلسطينيون ليسوا طرفا في الأزمة 

وقال خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "الفلسطينيون ليسوا طرفا في تلك الأزمة وقد أصيب العديد ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف، أي انتهاك لحقوق لحقوق المدنيين أو مهاجمة للأماكن الآمنة مثل المساجد والكنائس والمستشفيات سيتم إدانته بموجب القانون الدولي".

وأردف: "نعمل على تطبيق القانون الدولي والتحقيق في جميع الجرائم، والوصول إلى الأدلة بشأن الحرب في قطاع غزة".

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