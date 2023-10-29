الجنائية الدولية تناشد مواطنى العالم إرسال أى معلومات بشأن الحرب فى غزة

ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مواطني العالم إرسال جميع المعلومات التي قد تفيد في التحقيقات بشأن الحرب بقطاع غزة.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مكتبه يجري تحقيقات بشكل مستقل حول الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة وتقديم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم.