بلومبيرج: انهيار اقتصاد إسرائيل جراء حرب غزة

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل في تراجع كبير للغاية بسبب التصعيد الحالي في غزة وسط نقص كبير جدا في الأيدي العاملة بسبب استدعاء الشباب إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

وقالت بلومبرج في تقريرها، إن التصعيد الحالي في غزة أثر سلبا على قادة الأعمال في إسرائيل، بسبب نقص الأيدي العالمي نتيجة الاستدعاء المفاجئ لأعداد ضخمة من جنود الاحتياط إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يعتبرون جزء رئيسي من القوى العاملة الإسرائيلية.

وبحسب التقرير تواجه الشركات الإسرائيلية التي تدعم الاقتصاد تحديات كبيرة بسبب الحرب حيث يحاول مديرو الشركات مواصلة مشروعاتهم والانتهاء منها في موعدها المحدد.

وأوضح التقرير ـن الحرب قلبت الأمور اللوجيستية لقادة الأعمال وحياتهم اليومية، حيث بات عليهم تقديم الدعم النفسي للموظفين وتأمين متطلبات الحماية لهم وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال نظرا لإغلاق المدارس وبقاء الأبناء في المنازل وحدهم.

وأشار التقرير الى أن بعض الشركات اضطرت الى تخفيض طاقتها الانتاجية بفعل نقص العمال بنسبة قد تصل إلى 80%، وأن هناك حاجة مستمرة لاعادة ترتيب جداول المشاريع في ظل التوقف المفاجيء لسير العمل.

الاحتلال الإسرائيلى ينشر زوارق صواريخ بالقرب من ميناء إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر في إطار التعزيزات، وذلك في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات بدون طيار "درونز"، أعلن الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عنها.

وتظهر الصور التي نشرها جيش الاحتلال طرادات من طراز سار تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، وفقًا لوكالة "رويترز".

كان أعلن الحوثيون في اليمن، أمس الثلاثاء، عن إطلاق دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ، وعددٍ كبير من طائراتِ الدرونز على أهدافٍ إسرائيلية مختلفةٍ "في الأراضي الفلسطينية المحتلةِ".

وأكد البيان استمرار الحوثيين في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخِ والطائرات بدون طيار حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.