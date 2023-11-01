الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيًا من محافظة القدس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظة القدس، طالت 25 شخصًا.

ففي قرية بيت اكسا، اعتقلت قوات الاحتلال: حنظلة عيسى الشيخ بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، ويحيى البدوي، ويوسف قنديل، من بلدة بيت سوريك. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

ومن بلدة بدو، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، وهم: أمجد عواد، وهشام عواد، وخالد رائد جميل الشيخ، وإياد محمد جميل الشيخ، وخليل خالد الشيخ، ومجد موسى أبوعيد، وأحمد موسى أبوعيد، وعباس لافي منصور، وعزالدين زياد الخضور، وقصي الشراري حميدان، وإبراهيم جهاد منصور، وصدام حسين بدوان، ورامي موسى سعيد إحميدان، وموسى رامي موسى إحميدان.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في قرية بدو، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسلمت بلاغات لثلاثة مواطنين لمراجعة مخابراتها.

وفي بلدة قطنة، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: همام طبنجة، ومحمد جمال حوشية، ووسيم منصور حمودة، وصهيب سليم شماسنة، وأيمن شماسنة، ومهنا طه، ومصعب شماسنة.

ومن بلدة حزما شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد سليمان فزاع.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في القدس، واستولت على مركبات وأموال ومصاغ ذهبي منها، وعرف من أصحابها: أسامة الرجبي، ومحمد الشاويش، ومحمد البكري، وزياد أبوهدوان، وإسماعيل الكركي، وعبادة نجيب، وحمزة العباسي، وحسن عميرة، والشقيقان نوح وعبدالجواد الغزاوي.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة المعتقل المحرر أحمد سرور، بعد أن داهمت منزله في جبل المكبر جنوب القدس، وفرضت عليه غرامة مالية بلغت 170 ألف شيقل، وسلمته استدعاء للتحقيق.

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