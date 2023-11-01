الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إسرائيلي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسراه على حدود قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

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