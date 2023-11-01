الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يدين مجزرة جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا

الأمين العام للجامعة
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

 أدانت الجامعة العربية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن المئات من الشهداء والجرحى.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان صحفي، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيالها.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة"، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم.

وقال إن "أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار"، مضيفا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن "كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار".

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