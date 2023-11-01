الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار غزة اليوم.. إسرائيل تتخبط في الغزو البري وانتقادات دولية للعدوان

مخيم جباليا بعد القصف
مخيم جباليا بعد القصف

ضمن آخر  أخبار غزة اليوم، سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على  العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل اشتعال الاشتباكات البرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بينما لا تزال إسرائيل مترددة في تقديم تفاصيل بشأن الغزو البري لغزة.

آخر أخبار غزة اليوم الأربعاء

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على جباليا أدى إلى مقتل “عدد كبير من عناصر حماس”، زاعمًا أن البنية التحتية لحماس تحت الأرض الموجودة تحت المباني التي يستخدموها انهارت أيضًا بعد الضربة"، متجاهلًا سقوط مئات الشهداء في القصف العنيف.

البحث عن الضحايا الأنقاض

ومع توالي آخر  أخبار غزة اليوم وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لقطات الفيديو في مكان القصف كشفت عن حفرة ضخمة للغاية، ومباني منهارة، فيما كانت حشود يائسة تحفر بين الأنقاض بحثا عن ذويها.

وتابعت أنه في ظل العدوان الجوي والبري على القطاع يحتاج سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشدة إلى الوقود والغذاء والمياه النظيفة، وتكافح المستشفيات لعلاج آلاف الأشخاص الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي.

وأضافت أن العدوان أسفر عن سقوط أكثر من 8500 شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألف آخرين وفقًا لما كشفت عنه وزارة الصحة الفلسطينية ضمن آخر أخبار غزة اليوم.

txt

أبوالغيط يدين مجزرة جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا

وأشارت إلى أن مئات الآلاف فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى بعد أن دمرت إسرائيل ربع المباني السكنية في القطاع وأمرها سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم بحجة أن الشمال هو مركز الفصائل الفلسطينية.

ردود فعل دولية غاضبة من انتهاكات إسرئيل

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على منصة التواصل الاجتماعي X إنه "يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية العدوان الإسرائيلي على جباليا، وقالت إنها تحمل إسرائيل، القوة المحتلة، مسؤولية هذا التطور الخطير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة بدأ منذ يوم الجمعة الماضي، إلا أن إسرائيل لا تزال مترددة في تقديم أي تفاصيل عن نتائج هذا الغزو.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال، وجحيما حيا للجميع.

وأضافت أن غزة توفر الآن 5 في المائة فقط من إنتاجها الطبيعي من المياه وأن وفيات الرضع بسبب الجفاف تمثل تهديدا متزايدا.

وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الحرب "ستمتد إلى سوريا"... قد بدأت بالفعل".

وأشار جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إلى الغارات الجوية الأخيرة على مطاري حلب ودمشق، والتي يعتقد على نطاق واسع أن القوات الإسرائيلية هى التي نفذتها.

إسرائيل جباليا غزة مخيم القصف الإسرائيلي آخر أخبار غزة اليوم

مواد متعلقة

أستراليا تنصح رعاياها فى غزة للتوجه إلى معبر رفح

التوحش الإسرائيلى "يقسّم" أمريكا.. الدعم العسكرى "معطّل"

واشنطن تصب الزيت على النار فى غزة.. والحرائق تشتعل بأمريكا

خوفًا من قطع التمويل الأمريكى.. تحركات أوروبية لدعم أوكرانيا عسكريًا

بعد تراجع الاهتمام بها عالميًا.. ماذا ينتظر أوكرانيا مع قدوم الشتاء؟

"الجارديان" تكشف سيناريوهات محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

نكبة جديدة.. وثيقة سرية إسرائيلية تفضح مخططات طرد الفلسطينيين

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة