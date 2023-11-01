آخر أخبار غزة اليوم.. إسرائيل تتخبط في الغزو البري وانتقادات دولية للعدوان

ضمن آخر أخبار غزة اليوم، سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل اشتعال الاشتباكات البرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بينما لا تزال إسرائيل مترددة في تقديم تفاصيل بشأن الغزو البري لغزة.

آخر أخبار غزة اليوم الأربعاء

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على جباليا أدى إلى مقتل “عدد كبير من عناصر حماس”، زاعمًا أن البنية التحتية لحماس تحت الأرض الموجودة تحت المباني التي يستخدموها انهارت أيضًا بعد الضربة"، متجاهلًا سقوط مئات الشهداء في القصف العنيف.

البحث عن الضحايا الأنقاض

ومع توالي آخر أخبار غزة اليوم وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لقطات الفيديو في مكان القصف كشفت عن حفرة ضخمة للغاية، ومباني منهارة، فيما كانت حشود يائسة تحفر بين الأنقاض بحثا عن ذويها.

وتابعت أنه في ظل العدوان الجوي والبري على القطاع يحتاج سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشدة إلى الوقود والغذاء والمياه النظيفة، وتكافح المستشفيات لعلاج آلاف الأشخاص الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي.

وأضافت أن العدوان أسفر عن سقوط أكثر من 8500 شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألف آخرين وفقًا لما كشفت عنه وزارة الصحة الفلسطينية ضمن آخر أخبار غزة اليوم.

وأشارت إلى أن مئات الآلاف فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى بعد أن دمرت إسرائيل ربع المباني السكنية في القطاع وأمرها سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم بحجة أن الشمال هو مركز الفصائل الفلسطينية.

ردود فعل دولية غاضبة من انتهاكات إسرئيل

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على منصة التواصل الاجتماعي X إنه "يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الصراع".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية العدوان الإسرائيلي على جباليا، وقالت إنها تحمل إسرائيل، القوة المحتلة، مسؤولية هذا التطور الخطير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة بدأ منذ يوم الجمعة الماضي، إلا أن إسرائيل لا تزال مترددة في تقديم أي تفاصيل عن نتائج هذا الغزو.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال، وجحيما حيا للجميع.

وأضافت أن غزة توفر الآن 5 في المائة فقط من إنتاجها الطبيعي من المياه وأن وفيات الرضع بسبب الجفاف تمثل تهديدا متزايدا.

وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الحرب "ستمتد إلى سوريا"... قد بدأت بالفعل".

وأشار جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إلى الغارات الجوية الأخيرة على مطاري حلب ودمشق، والتي يعتقد على نطاق واسع أن القوات الإسرائيلية هى التي نفذتها.