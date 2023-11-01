لليوم الـ26 من الحرب على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدًا وعشرات الجرحى.

كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفى الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل

ومنذ فجر اليوم، انقطعت كل خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولًا بأول.

مجازر الاحتلال المرتكبة بحق أبناء شعب فلسطين لا تتوقف، فبعد مجزرة مستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات، في صفوف النازحين إليها، كانت المجزرة الأبشع هي تلك التي حصلت في مخيم جباليا، يوم أمس، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، ووقوع مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8610 شهداء، وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.