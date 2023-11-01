الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لليوم الـ26 من الحرب على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدًا وعشرات الجرحى.

كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفى الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

txt

"القاهرة الإخبارية": استعدادات بالمستشفيات لاستقبال المصابين من غزة

انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل

ومنذ فجر اليوم، انقطعت كل خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولًا بأول.

مجازر الاحتلال المرتكبة بحق أبناء شعب فلسطين لا تتوقف، فبعد مجزرة مستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات، في صفوف النازحين إليها، كانت المجزرة الأبشع هي تلك التي حصلت في مخيم جباليا، يوم أمس، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، ووقوع مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8610 شهداء، وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

عشرات المواطنين قصف إسرائيلي قطاع غزة الاحتلال عشرات الجرحى

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات بغزة

سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024| تراجع فرص بايدن.. ودين فيليبس ينافسه بقوة

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: لا يوجد أى تقدم برى داخل الأحياء السكنية فى القطاع

توسيع نطاق الهجوم.. حماس تقصف موقع مارس العسكرى ومستوطنات إسرائيلية بالهاون

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا 600 هدف وبنى تحتية ومجمعات عسكرية للمقاومة الفلسطينية

جنرال روسى: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024| بعد انسحاب بنس.. أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة

خطاب جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولى يكشف جرائم إسرائيل نحو فلسطين

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"