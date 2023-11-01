الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطنة عُمان تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جباليا فى قطاع غزة

غزة
غزة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنّ استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف المرافق العامة وقتل المدنيين وحصارهم يُشكل جرائم حرب وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل عدوان شنيع على الإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حدّ فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يطالب إلا بحقوقه التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والداعية إلى استعادة الفلسطينيين أراضيهم المحتلة والعيش بحرية وكرامة ضمن حل الدولتين.

txt

سلطنة عمان تدعو لمحاكمة إسرائيل لاستهدافها المدنيين فى غزة

طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيًا سكنيًا

كان الناطق باسم وزارة داخلية قطاع غزة، إياد البزم، قد صرح خلال مؤتمر صحفي في غزة بأن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيًا سكنيًا في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنًا من المتفجرات.

ووصف البزم الهجوم الإسرائيلي بأنه "مجزرة مروعة"، مشيرًا إلى أنها خلفت حصيلة أولية استشهاد وجرح 400 شخص ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًا لها، الاستهداف الإسرائيلى لمخيم جباليا. 

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي. 

سلطنة ع مان الإحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا قطاع غزة وزارة الخارجية العمانية طائرات إسرائيلية

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى ينشر زوارق صواريخ بالقرب من ميناء إيلات

الرئيس الألمانى يبدأ جولة تستغرق 4 أيام فى جنوب القارة الإفريقية

المستشار الألمانى: يواصل جولته الإفريقية بمحادثات حول الهجرة والاقتصاد فى نيجيريا

شولتس يكشف سبب امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار بشأن غزة فى الأمم المتحدة

هيومن رايتس ووتش تدين صمت واشنطن والحكومات الأوروبية إزاء جرائم جيش الاحتلال بغزة

إيمانويل ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع عائلات ضحايا "طوفان الأقصى"

أمير قطر: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

الرئيس الفرنسي يصل إسرائيل في زيارة قد تشمل مصر ولبنان

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"