سلطنة عُمان تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جباليا فى قطاع غزة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنّ استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف المرافق العامة وقتل المدنيين وحصارهم يُشكل جرائم حرب وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل عدوان شنيع على الإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حدّ فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يطالب إلا بحقوقه التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والداعية إلى استعادة الفلسطينيين أراضيهم المحتلة والعيش بحرية وكرامة ضمن حل الدولتين.

طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيًا سكنيًا

كان الناطق باسم وزارة داخلية قطاع غزة، إياد البزم، قد صرح خلال مؤتمر صحفي في غزة بأن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيًا سكنيًا في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنًا من المتفجرات.

ووصف البزم الهجوم الإسرائيلي بأنه "مجزرة مروعة"، مشيرًا إلى أنها خلفت حصيلة أولية استشهاد وجرح 400 شخص ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًا لها، الاستهداف الإسرائيلى لمخيم جباليا.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.