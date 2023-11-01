الاحتلال الإسرائيلى ينشر زوارق صواريخ بالقرب من ميناء إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر في إطار التعزيزات، وذلك في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات بدون طيار "درونز"، أعلن الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عنها.

وتظهر الصور التي نشرها جيش الاحتلال طرادات من طراز سار تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، وفقًا لوكالة "رويترز".

إطلاق دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستيةِ

كان أعلن الحوثيون في اليمن، أمس الثلاثاء، عن إطلاق دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ، وعددٍ كبير من طائراتِ الدرونز على أهدافٍ إسرائيلية مختلفةٍ "في الأراضي الفلسطينية المحتلةِ".

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أن هذه العمليةَ هي الثالثةُ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في فلسطينَ".

وأكد البيان استمرار الحوثيين في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخِ والطائرات بدون طيار حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

وجدد البيان "التأكيد على موقف الشعبِ اليمنيِّ الثابت والمبدئي تجاهَ القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاعِ عن النفس ونيل حقوقه المشروعةِ كاملةً"، مشيرًا إلى أن "ما يُزعزعُ المنطقةَ ويوسع من دائرة الصراع هو استمرارُ كيانِ العدو الصهيوني في ارتكابِ الجرائمِ والمجازر بحقِ أهالي قطاع غزةَ وكل فلسطينَ المحتلة".