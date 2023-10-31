الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسميًا.. جماعة الحوثي تتبنى استهدف إسرائيل بصواريخ وطائرات بدون طيار

الحوثي
الحوثي

تبنت جماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، رسميا عمليات إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان عبر موقع إكس اليوم إنهم أطلقوا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وطائرات المسيرة نحو العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أنه كان لا بد لجماعة الحوثي أن تقوم بواجبها  وتنتصر للشعب الفلسطيني.

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تقرير دولى يؤكد تشوه اقتصاد غزة بسبب قيود الاحتلال على حماس

الاحتلال يكشف تفاصيل اسقاطه صواريخ قادمة البحر الأحمر

ونشر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورًا له على منصة إكس، يكشف فيه تفاصيل ما حدث في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم "سلاح الجو الإسرائيلي أحبط تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر، لأول مرة منذ بداية الحرب نفذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة حيتس الدفاعية للمدى الطويل".

وأشار أدرعي إلى أنه تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر من خلال منظومة السهم حيتس للمدى الطويل.

وتابعت منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو مسار الصاروخ، حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب.

وأكد أدرعي أنه تم استنفار طائرات جيش الاحتلال في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت أهدافًا معادية حلقت في المنطقة.

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"اليونيسف": تلقينا بلاغات عن 940 طفلًا مفقودين فى قطاع غزة

حماس تدمر آليات الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، عن تدمير آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق معبر إيرز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105" فجر اليوم.

وقالت القسام: “نخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، لافتة إلى أنه جرى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة”.

وأكدت القسام الإجهاز على قوة معادية بعد دخولها مبنى كمن رجال المقاومة داخله في بيت حانون، واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

الحوثي جماعة الحوثي اليمن الإحتلال الإسرائيلي البحر الاحمر

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