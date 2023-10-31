"اليونيسف": تلقينا بلاغات عن 940 طفلًا مفقودين فى قطاع غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن وفيات الرضع نتيجة الجفاف في غزة تشكل تهديدا متزايدا، وفق نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابعت اليونيسف: "تلقينا بلاغات عن 940 طفلا مفقودين في قطاع غزة".

صعوبات إيصال المساعدات وتقديم الخدمات لسكان غزة

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قد نبّه إلى صعوبات إيصال المساعدات وتقديم الخدمات لسكان غزة فى ظل الوضع الكارثى الناتج عن القصف الإسرائيلى المستمر واستهداف المستشفيات، وفى ظل الحاجة الملحّة إلى مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لتخفيف المعاناة الراهنة لسكان قطاع غزة.