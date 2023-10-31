الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعترض صاروخ "أرض أرض" أطلق تجاه إسرائيل من البحر الأحمر

صاروخ
صاروخ

نشر المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورًا له على منصة إكس، يكشف فيه تفاصيل ما حدث في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سلاح الجو الإسرائيلي أحبط تهديدًا جويًا في منطقة البحر الأحمر، لأول مرة منذ بداية الحرب نفذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة حيتس الدفاعية للمدى الطويل".

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 استنفار طائرات جيش الاحتلال

وأشار أدرعي إلى أنه تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر من خلال منظومة السهم حيتس للمدى الطويل. 

وتابعت منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو مسار الصاروخ، حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب.

وأكد أدرعي أنه تم استنفار طائرات جيش الاحتلال في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت أهدافًا معادية حلقت في المنطقة.

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جيش الاحتلال يعلن شن هجوم بري على غزة.. وفيديو يظهر التوغل بالقطاع

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو مصورًا يظهر توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، أكد خلالها الانطلاق لشن هجوم بري على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

فيما أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن هناك اشتباكات شديدة وجهًا لوجه في أكثر من منطقة في قطاع غزة، خاصة شمال وشرق المدينة، مؤكدة أنها فحص حقيقي لقدرات المقاومة في الاشتباك البري.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناج العسكري لحركة حماس، اليوم، عن تدمير آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق معبر إيرز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105" فجر اليوم.

وقالت القسام: "نخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة"، لافتة إلى أنه جرى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب المدينة.

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