الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية تدخل غزة

الحرب مستمرة، ويبدو أنها ستستمر أسابيع أخرى، ومن الصعب التقدير كيف ستتطور الأمور، ومن الصعب فهم المراحل التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب حتى الوصول إلى اللحظة التي ننتظرها وهي إعلان "وقف إطلاق النار".

قسمت إسرائيل – دون أن تعلن هذا بشكل رسمي- الحرب إلى عدة مراحل يمكن فهمها من خلال تقارير المُحللين والقادة العسكريين الإسرائيليين، ويمكن عرضها على النحو التالي:

مرحلة الصدمة

وهي المرحلة الأولى بعد تنفيذ حماس هجوم 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، واختطاف 239 إسرائيليا إلى غزة. بالنسبة لإسرائيل، فإن 7 أكتوبر يمثل الفشل الكبير، والكارثة، ولهذا أطلقوا عليه "السبت الأسود"، حيث نجحت حماس في مفاجأة إسرائيل، وأصيبت إسرائيل بصدمة نتج عنها عدم توازن استمر لأيام.

مرحلة النيران

وهي المرحلة الثانية، والتي كما يبدو لاتزال جارية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على العمليات العسكرية على قطاع غزة، والتي بدأت بالقصف الجوي غير المسبوق، فيما بدأت توغلات برية محدودة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وبالنسبة لإسرائيل فإن هذه المرحلة قد تطول، والأهداف التي ستريد إسرائيل تحقيقها إذا نجحت في تحقيقها من الجو فستؤجل أو ربما تلغي العملية البرية الموسعة في القطاع.

مرحلة العملية البرية

والتي يريد فيها الجيش الإسرائيلي السيطرة على مناطق في قطاع غزة، وهي تستهدف بشكل رئيسي القضاء على قوة حماس العسكرية، وخلق ظروف ملائمة لإعادة المخطوفين، وخلق وضع يسمح لإسرائيل بأن يكون لديها أوراق مفاوضات أفضل، والأهم هو الثقة وعودة قوة الردع إلى الجيش الإسرائيلي الذي وجهت له صفعة يوم 7 أكتوبر، فمن المهم هو تحقيق إنجاز عسكري حاسم من خلال العملية البرية، وإلا ستكون مجرد مغامرة ستسبب المزيد من القتلى في صفوف الإسرائيليين.

في هذه المرحلة، ستحاول "حماس" الإضرار بالقوات الإسرائيلية داخل القطاع، وستستمر في إزعاج الجبهة الداخلية وخلق صورة صمود وبقاء. 

مرحلة العودة إلى الاستقرار

وهي المرحلة التي ستبدأ في المراحل النهائية لتلك الحرب، والتي يجب أن تدرك إسرائيل فيها ماذا سيحدث في غزة في اليوم التالي للحرب، وكما يبدو حتى هذه اللحظة لا يوجد خطة إسرائيلية واضحة حيال غزة، ولا يبدو أن هناك قرارًا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط حماس بشكل نهائي، لأن وضع كهذا سيعيد المُعضلة السابقة وهي: من سيحكم القطاع بعد حماس؟ 

الحرب غزة إسرائيل العملية البرية القطاع

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا