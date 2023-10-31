الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تسلم ردها إلى "العدل الدولية" بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

سلمت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، ردها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقا للتوقيتات التي حددتها المحكمة، في القضية التي تنظرها بشأن احتلال  إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان له، اليوم، إن الأمانة العامة سلمت مرافعتها المكتوبة في يوليو الماضي وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومتابعة مباشرة من الأمين العام السفير أحمد أبو الغيط.

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وأضاف البيان، أن الأدلة والحيثيات تضمنت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد قطاع فلسطين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جامعة الدول العربية المستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

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يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءا من يوم 19 فبراير المقبل.

سلطنة عمان تدعو لمحاكمة إسرائيل لاستهدافها المدنيين فى غزة

وسبق، وطالب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل، على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية، اليوم، "التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء.

وأكد وزير الخارجية العماني أن منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي.

وقبل قليل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين، خاصة أن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروبًا من القصف.

إسرائيل جامعة الدول العدل الدولية فلسطين الشعب الفلسطيني

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