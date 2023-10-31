الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن هناك اشتباهًا في اختراق مسيرة أجواء إيلات، مما أدي إلى تشغيل صفارات الإنذار، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما قال الإعلام الإسرائيلي: تم إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدفت 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غرب قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في القطاع.

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