طالبت بتوفير الحماية للمستشفيات.. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بالاستماع لمعاناة شعبها

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات، وفقًا لفضائية “الغد” في نبأ عاجل لها.

توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين

وقالت، بحسب وكالة أنباء فلسطين الرسمية، إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروبًا من القصف.

وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين

وأدانت الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والاسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر اجزاء منها، أو قصف محيطها، وبالقرب منها، مجددة التأكيد أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.