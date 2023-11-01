استشهاد 3648 طفلًا و1120 مفقودًا جراء عـدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن اسـتشهاد 3648 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الضحايا داخل القطاع إلى 8796 شـهـيدا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 22219 جريحا جراء العـدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما أنهم تلقوا 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1120 طفلا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.