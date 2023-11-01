الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ9 آلاف شهيد.. والصحة تحذر من قصف المستشفيات

قصف المستشفيات
قصف المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصلية الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا و2290 امرأة.


 وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر وقصف المستشفيات والمخيمات رغم بدء عمليات خروج المصابين من معبر رفح وأصحاب الجنسيات المزدوجة.

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اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الآثم الصهيوني المستمر على غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار المنظومة الصحية

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة  توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود ١٦ مستشفى من أصل ٣٥.
وذكرت الوزيرة أن حياة ٧٠ مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ٢٠٠٠ مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

وأضافت د. الكيلة أيضًا، أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من ٢٤ ساعة جراء نفاد الوقود، حيث يعمل المستشفى حاليًا بأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والعناية المكثفة وحاضنات الأطفال فقط، وأنه يعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي ٣٠٪ من الاحتياج اللازم. 

ويبلغ عدد المواطنين المستأمنين من عدوان الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي وحوله بنحو ٥٠ ألف مواطن، حيث يتعرض محيط المستشفى لقصف إسرائيلي متكرر.

وذكرت وزيرة الصحة أن ٨١ مريضًا فقط سُمحَ لهم بالخروج للعلاج من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية من بين آلاف الجرحى.

وجددت الوزيرة مناشدات عاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك السماح بإدخال الفرق الطبية المتطوعة وإخراج الجرحى للعلاج.

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