اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الآثم الصهيوني المستمر على غزة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة العدوان الآثم الصهيوني المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن بلا هوادة والذي راح ضحيته الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال والصحفيين الفلسطينيين.

وقال الاتحاد: كانت من نتيجة هذا العدوان الغاشم المستمر استشهاد 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين فى قطاع الإعلام نتيجة قصف جيش الاحتلال بالإضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الذي نتج عنه استشهاد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر وتعتبر هذه الأفعال الشنيعة امتدادا لسياسة ممنهجة لاستهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين حيث قام الجيش الإسرائيلي بقتل 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000 وحتى السابع من أكتوبر 2023 بمن فيهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة فى مايو 2022.

الاحتلال الصهيوني يقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة

وأضاف: قام الاحتلال الصهيوني بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة بما فيها الاتصال والانترنت والهاتف والاتصالات المحمولة ومازالت الاتصالات محدودة وتتعرض للتعطيل والتشويش الأمر الذي يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها فى الظلام بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية.

وأكمل: ارتكب أمس 31 أكتوبر الجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة بالعدوان على مخيم جباليا فى غزة الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد وجريح من الفلسطينيين حيث استهدف المدنيين العزل فى أماكن إيوائهم ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 9000 شهيد بالإضافة إلى 30000 جريحا واستمر وجود أعداد كبيرة من الآخرين عالقين تحت الأنقاض كما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية المحتلة 35 فلسطينيا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، علاوة على نحو 650 جريحا بين صفوف الفلسطينيين.

وشدد: الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع غزة ويطالب كافة المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هذه العصابات للمحاكم الجنائية الدولية.