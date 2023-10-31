الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: أحياء بأكملها تدمرت فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن أحياء بأكملها في غزة تدمرت جراء العدوان الإسرائيلي.
 

وأضاف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ عدد الشهداء في تزايد يوميًا جراء العدوان الإسرائيلي وغزة تحولت لمقابر جماعية، لافتًا إلى نزوح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب.

فلسطين جامعة الدول العربية مصر الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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