الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: العدوان على غزة ليس انتقامًا وإنما مخطط لتصفية القضية الفلسطينية للأبد

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من الغضب الشديد في مصر وبعض الدول الأخرى بسبب ما يحدث من جرائم في حق المدنيين في غزة، لأنها ليست مجرد حرب، وإنما حالة توحش شديدة غير مسبوقة.

وأضاف خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن إسرائيل تتعامل بإجرام منقطع النظير، مدعومة من الغرب والأمريكان دعمًا مطلقًا.

وأوضح أن المسألة ليست أن غزة والفلسطينيين يحاربون إسرائيل، وإنما العالم كله يحارب الفلسطينيين، بكل أدوات التكنولوجيا ووسائل الإعلام، كلها ضد الفلسطينيين، وأحدثوا حالة تضليل شديدة جدًا.

وأكد أن ما يحدث ليس مجرد انتقام للضربة التي تلقتها إسرائيل في 7 أكتوبر، وإنما مخطط واضح لتصفية القضية الفلسطينية للأبد، وإنهاء الفلسطينيين، ومحوهم من على الكوكب.

وختم: "التصعيد والمذابح التي تحدث كل يوم، تؤكد أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة بشكل كامل".

الباز الدستور غزة حرب توحش مسبوقة الفلسطينيين

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات كثيفة على قطاع غزة (فيديو)

مدبولى: سيناء أغلى جزء على قلب كل مصرى.. ولن نتخلى عن متر واحد منها

سفير فلسطين بتونس: الرئيس السيسى ركز على جوهر الحق الفلسطينى

سفير فلسطين بتونس: إقامة دولتين ليس سلامًا عادلًا ولكنه سلام مقبول

مدير مستشفى جنين: الاحتلال جرف الطرق المؤدية للمستشفيات لضمان عدم وصول الجرحى إلينا

سفير فلسطين بتونس: إسرائيل تحاول على مدى عقود إبادة الدولة الفلسطينية

وزير فلسطينى سابق يُحذّر من انفجار الأوضاع فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء وعدد من المصابين إثر اقتحام ‏الاحتلال مدينة جنين

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل| بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل: "ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"