الباز: العدوان على غزة ليس انتقامًا وإنما مخطط لتصفية القضية الفلسطينية للأبد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من الغضب الشديد في مصر وبعض الدول الأخرى بسبب ما يحدث من جرائم في حق المدنيين في غزة، لأنها ليست مجرد حرب، وإنما حالة توحش شديدة غير مسبوقة.

وأضاف خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن إسرائيل تتعامل بإجرام منقطع النظير، مدعومة من الغرب والأمريكان دعمًا مطلقًا.

وأوضح أن المسألة ليست أن غزة والفلسطينيين يحاربون إسرائيل، وإنما العالم كله يحارب الفلسطينيين، بكل أدوات التكنولوجيا ووسائل الإعلام، كلها ضد الفلسطينيين، وأحدثوا حالة تضليل شديدة جدًا.

وأكد أن ما يحدث ليس مجرد انتقام للضربة التي تلقتها إسرائيل في 7 أكتوبر، وإنما مخطط واضح لتصفية القضية الفلسطينية للأبد، وإنهاء الفلسطينيين، ومحوهم من على الكوكب.

وختم: "التصعيد والمذابح التي تحدث كل يوم، تؤكد أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة بشكل كامل".