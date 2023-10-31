على جمعة: الكيان الصهيونى يتكون من مجموعة "أوباش" لا مِلّة لهم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمة الله عليه تحدث عن الكيان الصهيوني بصورة جلية واضحة، كما تحدث عن بدايات هذا الكيان وصفاته، حيث أكد في كتاباته أن هذا الكيان غير متدين على الإطلاق، حيث قام بتحويل الدين إلى مزايدات سياسية.

الكيان الصهيوني

وأكد جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بني إسرائيل كانوا يرون أنفسهم أنهم أفضل العالمين، وبسبب عبادتهم للأصنام وغيرها غضب الله عليهم ويمكن القول إن أغلبية هؤلاء الصهاينة هم في الأساس ملاحدة ولا ملة لهم، معبرًا: "الكيان الصهيوني يتكون من مجموعة أوباش لا ملة لهم".

وأضاف في حديثه، أن سيناء من المناطق التي تم ذكرها في القرآن الكريم، ومصر أيضًا تم ذكرها في القرآن الكريم خمس مرات، ولا يوجد بلد ذُكر في القرآن بهذا العدد سوى الدولة المصرية.

أرض الطور

وأشار إلى أن سيدنا جبريل في رحلة الإسراء والمعراج أمر النبي بالهبوط في منطقة الطور، لذا يمكن القول إن هناك مناطق لا يمكن للمسلمين التخلي عنها مثل سيناء، الكعبة، القدس.