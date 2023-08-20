هل يجب أن تستأذن الزوجة زوجها فى حال رغبتها بالعمل؟.. على جمعة يجيب

كأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، حكم استئذان الزوجة لزوجها في حال رغبتها في العمل، قائلاً: “إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور مبنية على العرف، وقد أمرنا بذلك، بقوله: ”خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين".

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقاءه ببرنامج " من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، أن العلاقة الزوجية هي علاقة أساسًا تنشأ بناء على عقد، والعقد عبارة عن اتفاق لإرادتين، حيث لابد من أخذ رأي الفتاة فيمن سيكون زوجها ، وكذلك أخذ رأي الرجل فيمن ستصبح زوجته، وبالتالي لا يوجد عقد بالإكراه.

وأوضح أن عقد الزواج مبني على العرف، لافتا إلى أنه على سبيل المثال أنه عرف البلاد هو أن تعمل الزوجة من أجل مساعدة زوجها في تربية الأولاد ، ولو أن أحد الأطراف أراد غير هذا العرف، فمن المفترض أن يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن الرجل إذا اشترط عدم عمل المرأة منذ البداية، فيجب على الزوجة في هذه الحالة أن تستأذن زوجها، فلو أراد الزوج ألا تعمل زوجته وتمكث في المنزل فيجب الاتفاق على ذلك منذ البداية في عقد الزواج، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أولى شرط هو ما اشترط في الزواج"، أي أن أهم شرط لابد من التمسك به وتطبيقه ويكون من الحرام مخالفته هو الشرط الذي تم اشتراطه في الزواج.

وبين أن العرف يقول أن الأصل هو حرية المرأة في العمل، وإذا أراد الطرفان غير ذلك، فيجب الاتفاق عليه، ويكون هذا الاتفاق هو الأساس.