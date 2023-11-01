الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضحكة تحت القصف.. صورة طفلة فلسطينية تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الطفلة ملك الأشقر
الطفلة ملك الأشقر

فى لافتة إنسانية وسط الحزن الذى تعيشه غزة بسبب القصف عليها واحتلالها من إسرائيل، حاول المصورون الفلسطينيون التخفيف عن الأطفال باللعب معهم بالكاميرات، نشرت سمر أبوعوف صحفية ومصورة فلسطينية صورة لطفلة صغيرة، وهي تحاول رسم البسمة على شفتيها، وقالت أبوعوف- فى منشورها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": «محاولات صعبة عشان أخلي الطفلة ملك تضحك بالآخر بدلنا المهام لبستها الزي الصحفي وقدرت وأخيرًا أشوف ضحكتها. ملك الأشقر.. سكان الشيخ رضوان.. نازحة لمخيمات اللجوء الأونروا في خان يونس جنوب القطاع».

وكان قد تعرض مخيم جباليا بالأمس إلى القصف الإسرائلي، وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كل المستويات.

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وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

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