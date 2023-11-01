الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 70 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 70 مواطنا فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 29 شخصا، من بينهم أسرى محررون، من مُحافظة القدس الواقعة وسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 14 آخرين من "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، إضافة إلى خمسة أحدهم أسير محرر من "الخليل" الجنوبية. 

ومن مناطق الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال 11 من "جنين"، 3 أسرى مُحررين من "طولكرم"، وثلاثة أحدهم أسير مُحرر من "قلقيلية"، وواحدًا من بلدة "حوارة" في نابلس التي تشهدت اشتباكات دائمة بين الفلسطينيين والمُستوطنين الإسرائيليين كونها نقطة تماس. 

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة من محافظة "رام الله" الواقعة وسط الضفة الغربية. 

وبذلك ترتفع حصيلة حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 1830 حالة اعتقال، ولكن دون أن تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة، بمن فيهم العمال المُحتجزون حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا.

وشملت حملات الاعتقال المتواصلة كافة الفئات بمن فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حملات الاعتقال التي تنفّذ ليلا وفجرًا، تتبعها تهديدات لعائلات مواطنين يطالب الاحتلال بتسليم أنفسهم، حيث شكّلت عمليات اعتقال أفراد من العائلة كرهائن إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عدا عن عمليات الاعتقال على الحواجز، والاستدعاءات.

وجرى تحويل غالبية من تم اعتقالهم إلى الاعتقال الإداريّ.

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وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على جباليا، من بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.

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