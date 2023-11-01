الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كيف تعاملت الأطقم الطبية أمام معبر رفح مع المصابين القادمين من غزة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، وصول الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

التعامل الطبي مع المصابين

وفور وصول سيارات الإسعاف التي تقل المصابين من غزة إلى معبر رفح، كان هناك فريق طبي في انتظارهم على المعبر، وبدأ على الفور في التعامل مع الحالات.

وأجرى الأطباء فحص شامل للمصابين تمهيدًا لتحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الجراحات اللازمة، لمن يحتاجون إلى تدخل جراحي.

أما الحالات الطارئة، فجرى التعامل معها على الفور في المستشفى الميداني، فيما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيي العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج اللازم.

استعدادات مستشفيات العريش

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استعداد مستشفيات المحافظة، لاستقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة، حال طلب ذلك، وأنه حتى اللحظة لم يدخل أي مصاب إلى معبر رفح من قطاع غزة، مضيفًا أنه جرى إنشاء مستشفى ميداني بالشيخ زويد بعد تركيب الكرافانات، والخيام، سعة الخيمة الواحدة 20 سريرًا، بطول 15 مترًا، وإجمالي مساحة المستشفى الميداني 30 طولًا في عرض 46 مترًا، بخلاف الجانبيين غرف عمليات وملاحظة وأشعة.

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