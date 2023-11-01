الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: مواقف تشيلى وكولومبيا تنسجم مع القانون الدولى

ارشيفية
ارشيفية

رحبت  وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الثابتة لجمهورية تشيلي وجمهورية كولومبيا في دعم الشعب الفلسطيني، في وجه ما يتعرض له من مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن مواقفهم المبدئية تنسجم مع القانون الدولي، ولا تكافئ المعتدي كما تفعل حكومات أخرى، بل تشكل رادعا ضروريا لوقف العدوان والخروقات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي يتم انتهاكه بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن.

تنتهك القانون الدولى والقانون الإنسانى

وأعربت عن تأملها من بقية الدول أن تحذو حذو تشيلي وكولومبيا، في مراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال التي ترتكب أمام العالم المجازر والإبادة الجماعية، وتنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ضد شعبنا في قطاع غزة. 

وأكدت أن مواقفهم المشرفة ليست بجديدة فهي تنسجم مع قيم ومبادئ هذه الدول وشعوبها التي اعتدنا على دعمها وتضامنها ووقوفها مع العدل والإنسانية.

txt

القاهرة الإخبارية: التحالف الوطنى المصرى ومتطوعون يواصلون تجهيز شاحنات المساعدات لدعم غزة

مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين

وفي وقت سابق، نظمت مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين اعتصاما في محطة "ليفربول ستريت" في لندن احتجاجا على الصراع بين إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن أكثر من 500 شخص انضموا إلى الاحتجاج للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والهجمات الإسرائيلية على غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أنه تم سماع موسيقى وهتافات فلسطينية مثل "وقف إطلاق النار الآن" بين الحشود في الاعتصام.

وقالت شرطة النقل البريطانية في وقت لاحق أمس: تعامل رجال شرطتنا مع احتجاج في وقت سابق من المساء في محطة "ليفربول ستريت"، واستأنفت المحطة عملياتها الطبيعية.

وقال مساعد رئيس شرطة النقل البريطانية، شون أوكالاجان "أحيطت الشرطة البريطانية علما في وقت سابق من اليوم باحتمال حدوث احتجاج في المحطة وتأكدت من وجود عدد كاف من رجال الشرطة في المحطة لمواجهة أي حوادث.

وأضاف أوكالاجان رغم بعض الادعاءات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم إغلاق محطة ليفربول ستريت أو تعطيل الخدمات في أي وقت.

وجاء الاحتجاج بعد أن نظم أكثر من 200 شخص اعتصاما آخر في ساحة محطة واترلو بلندن السبت الماضي.

وزارة الخارجية الفلسطينية كولومبيا الشعب الفلسطيني تشيلي قطاع غزة إبادة جماعية القانون الإنساني

مواد متعلقة

انخفاض حركة الشحن عبر قناة بنما بسبب انخفاض مستويات المياه

رئيس الوزراء الباكستانى يدين هجوم الاحتلال الإسرائيلى على مخيم جباليا

وزارة العدل الأمريكية تعلن اعتقال طالب بتهمة الدعوة إلى قتل اليهود

الكويت تُطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لحماية الشعب الفلسطينى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيًا من محافظة القدس

الأونروا تحذر من انهيار النظام المدنى بعد الحرب والحصار الإسرائيلى على غزة

جنرال صينى: تايوان هى جوهر المصالح الأساسية للصين

هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: المعتقلون الأشبال فى "الدامون" يتعرضون لعقوبات انتقامية

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة