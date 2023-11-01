فلسطين: مواقف تشيلى وكولومبيا تنسجم مع القانون الدولى

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الثابتة لجمهورية تشيلي وجمهورية كولومبيا في دعم الشعب الفلسطيني، في وجه ما يتعرض له من مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن مواقفهم المبدئية تنسجم مع القانون الدولي، ولا تكافئ المعتدي كما تفعل حكومات أخرى، بل تشكل رادعا ضروريا لوقف العدوان والخروقات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي يتم انتهاكه بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن.

تنتهك القانون الدولى والقانون الإنسانى

وأعربت عن تأملها من بقية الدول أن تحذو حذو تشيلي وكولومبيا، في مراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال التي ترتكب أمام العالم المجازر والإبادة الجماعية، وتنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت أن مواقفهم المشرفة ليست بجديدة فهي تنسجم مع قيم ومبادئ هذه الدول وشعوبها التي اعتدنا على دعمها وتضامنها ووقوفها مع العدل والإنسانية.

مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين

وفي وقت سابق، نظمت مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين اعتصاما في محطة "ليفربول ستريت" في لندن احتجاجا على الصراع بين إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن أكثر من 500 شخص انضموا إلى الاحتجاج للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والهجمات الإسرائيلية على غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أنه تم سماع موسيقى وهتافات فلسطينية مثل "وقف إطلاق النار الآن" بين الحشود في الاعتصام.

وقالت شرطة النقل البريطانية في وقت لاحق أمس: تعامل رجال شرطتنا مع احتجاج في وقت سابق من المساء في محطة "ليفربول ستريت"، واستأنفت المحطة عملياتها الطبيعية.

وقال مساعد رئيس شرطة النقل البريطانية، شون أوكالاجان "أحيطت الشرطة البريطانية علما في وقت سابق من اليوم باحتمال حدوث احتجاج في المحطة وتأكدت من وجود عدد كاف من رجال الشرطة في المحطة لمواجهة أي حوادث.

وأضاف أوكالاجان رغم بعض الادعاءات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم إغلاق محطة ليفربول ستريت أو تعطيل الخدمات في أي وقت.

وجاء الاحتجاج بعد أن نظم أكثر من 200 شخص اعتصاما آخر في ساحة محطة واترلو بلندن السبت الماضي.