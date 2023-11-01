القاهرة الإخبارية: التحالف الوطنى المصرى ومتطوعون يواصلون تجهيز شاحنات المساعدات لدعم غزة

تحدث مصطفى عبد الفتاح، مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن جهود التحالف الوطني المصري والمتطوعين في تجهيز شاحنات المساعدات لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.

مرابطون حتى الإغاثة

وقال إن التحالف الوطني المصري ومتطوعين وسائقي سيارات المساعدات يواصلون تجهيز الشاحنات لدعم قطاع غزة.

وتابع أن “مرابطون حتى الإغاثة” رأو أهمية تواجدهم في المنطقة الحدودية للتأكد من أن الاحتياجات داخل قطاع غزة تلبى بشكل تام من خلال استمرار تدفق المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية على مدار الساعة وخلال 3 أسابيع وأكثر حتى انتهاء الأزمة تماما.