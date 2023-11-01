"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة نير إسحاق بغلاف غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، عن عودة الاتصالات إلى قطاع غزة تدريجيًا بعد انقطاعها لساعات.

وأضافت مراسلة القناة خلال رسالتها على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء، عن وجود شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وأكدت عوكل سماع دوي صفارات الإنذار تدوى في مستوطنة نير إسحاق بغلاف غزة.

ومن جهتها، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن 7 محتجزين مدنيين لديها قُتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، أمس الثلاثاء، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، حسب "رويترز".

وشن جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، غارات جوية غير مسبوقة على مخيم "جباليا" المكتظ بالسكان واللاجئين، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

وكانت الفصائل أطلقت سراح أربعة مدنيين من بين 239 من المعتقد أنهم محتجزون لديها.