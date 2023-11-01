الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية إيران: إسرائيل ترتكب مجازر جماعية فى غزة

حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أنه ما زالت هناك فرصة سياسية للحؤول دون توسّع نطاق الحرب، مضيفًا أنه «نظرًا للسيناريوهات التي وضعها حزب الله فإنّه إذا اتخذ قرار التدخل في المعركة سيُنتج زلزالًا كبيرًا ضد الكيان الصهيوني»، مشيرًا إلى أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله يفكر بـ«تحقيق أمن لبنان والمنطقة وتحقيق الأمن المستدام للمنطقة مستقبلًا».

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسفارة الإيرانية في بيروت، أن «قادة المقاومة أكدوا أنَّ المستوطنات الصهيونية لا تزال تحت سيطرة المقاومة»، مؤكدًا أن «المقاومة هي التي تحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية»، مقترحًا «عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة».

إسرائيل غزة وزير الخارجية الإيرانى

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