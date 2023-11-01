خبير سياسات دولية: على الولايات المتحدة مساندة مصر في حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنه يجب أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور مساند للحكومة المصرية في حل القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما طرح رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية، كان الهدف منها هو تحقيق الاستقرار وإيقاف العنف، عن طريق حل الدولتين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.