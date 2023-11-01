حماس: مقتل 7 محتجزين بقصف الاحتلال الإسرائيلى لجباليا

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس على جباليا من بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.

البزم: طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيًا سكنيًا

كان الناطق باسم وزارة داخلية قطاع غزة إياد البزم، قد صرح خلال مؤتمر صحفي في غزة، بأن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات.

ووصف البزم الهجوم الإسرائيلي بأنه "مجزرة مروعة"، مشيرًا إلى أنها خلفت في حصيلة أولية استشهاد وجرح 400 شخص ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، "هذا التصعيد الخطر".

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا التصعيد الخطر"، الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ.

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

رئيس الوزراء الباكستانى يدين هجوم الاحتلال على مخيم جباليا

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، أنوار الحق كاكر، بشدة تصاعد الأعمال العدائية ولعدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة اليوم الأربعاء، إن الهجوم الجوي الذي استهدف مخيم جباليا أمس الثلاثاء، وأودى بحياة مئات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يعد تذكيرا واضحا بالأعمال العدائية وجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وطالب كاكر المجتمع الدولي بالتحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة.