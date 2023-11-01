الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1768 حالة خلال قافلة طبية بقرية السرارية بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جهته، صرَّح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بأن القافلة الطبية التي نفذت بقرية السرارية بـ مركز سمالوط، على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الماضي شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة.

وشملت التخصصات: (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1768 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 354 حالة جراحة، 450 حالة أطفال، 367 باطنة، 101 نساء، 85 أسنان، 292 جلدية، 31 تنظيم أسرة، 88 رمد، وإجراء 105 تحليلات متنوعة، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 137 مترددًَا، وخلع أسنان لــ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 142 مترددًا.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
اصحة المنيا قافلة طبية قرية السرارية مركز سمالوط مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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