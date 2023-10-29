ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية السرارية بسمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا بدءا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بـمركز سمالوط شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 30 و31 أكتوبر الجارى ضمن مبادرة " حياة كريمة "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.



8 تخصصات تضمها القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالمنيا كان قد سبق، واستعرض جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ومكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6660 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2 وتعفير مساحة 2080 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.



وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، أنه تم رش مساحة 120000 م2 من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 914 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 5122 مجرى مائيا بأطوال 7187 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج ميكانيكي لعدد 32 مجرى مائيا بأطوال 107 كم.



وأضافت أنه تم فحص 47466 عينة بالعيادات الخارجية و66016 عينة عشوائية، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها طفيليات معوية 54307 وفحص 3333 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، مؤكدة علاج 5403 حالة طفيليات معوية و10 حالات بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي على أعمال مكافحة الملاريا والتدريب على أعمال مكافحة القواقع و124 زيارة إشرافية لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية.