"صحة المنيا" نظمت 4175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي خلال سبتمبر الماضي

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن مديرية الصحة واصلت استكمال الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وفى إطار رفع الوعى الصحى والسعى إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا قامت بتنظيم 4 آلاف و175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحى، و535 لقاء جماهيرى على مدار شهر سبتمبر المنقضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 3853 ندوة داخلية في الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و307 ندوة خارجية في مراكز الشباب ومجالس المدن، و15 ندوة في القوافل العلاجية، وتقديم 14 مشورة عامة، بالإضافة إلى عقد 535 لقاء جماهيري.

وأوضح أن عدد الحضور في الندوات بلغ 75 ألفًا و491 شخصًا، من بينهم 24,364 رجلًا و3,338 سيدة و47,789 طفلًا.

وأضاف مدير الادارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث